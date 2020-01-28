Скільки компенсації отримали партії за участь у виборах: інфографіка
Парламентським партіям відшкодували усі витрати на виборчу кампанію. Загалом їм повернули понад 467 мільйонів гривень. Саме стільки партії офіційно витратили під час виборів у Раду з виборчого рахунку.
Інформацію про суми відшкодування повідомляє громадський рух "Чесно".
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ЦВК повністю перерахувала гроші на відшкодування політичним партіям витрат, пов’язаних із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на виборах,
– йдеться в повідомленні.
Загалом партії отримали компенсацій на 467,3 мільйона гривень. За законом з бюджету компенсується 100% витрат кожної з партій, яка подолала бар’єр у 5% та пройшла до Верховної Ради.
Які партії та скільки отримали
- "Слуга народу" – 114,6 мільйона гривень;
- "Голос" – 105,7 мільйона гривень;
- "Європейська солідарність" – 99,5 мільйона гривень;
- "Батьківщина" – 87,2 мільйона гривень;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 60,3 мільйона.
Саме стільки партії офіційно витратили під час виборів у парламент з виборчого рахунку.
Чому партії отримують компенсацію витрат? Це передбачено у законі "Про політичні партії в Україні". Норма про відшкодування витрат була включена в документ наприкінці 2015 року. Тоді ж запровадили держфінансування та фінзвітності для партій.
Скільки компенсації отримали партії за участь у виборах / Фото "Чесно"
Що відомо про парламентські вибори 2019
- Позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, що відбулися 21 липня 2019 року.
- Чергові вибори, згідно із законодавством, були заплановані на 27 жовтня 2019 року, але президент Зеленський під час своєї інавгурації 20 травня оголосив про намір розпустити парламент. Вже наступного дня підписав указ про дострокове припинення повноважень Ради попереднього скликання.
- За результатами голосування у парламент пройшли 5 партії. "Слуга народу" набрала 43,16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.