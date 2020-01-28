Скільки компенсації отримали партії за участь у виборах: інфографіка

Парламентським партіям відшкодували усі витрати на виборчу кампанію. Загалом їм повернули понад 467 мільйонів гривень. Саме стільки партії офіційно витратили під час виборів у Раду з виборчого рахунку.

Інформацію про суми відшкодування повідомляє громадський рух "Чесно".

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ЦВК повністю перерахувала гроші на відшкодування політичним партіям витрат, пов’язаних із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на виборах,

– йдеться в повідомленні.

Загалом партії отримали компенсацій на 467,3 мільйона гривень. За законом з бюджету компенсується 100% витрат кожної з партій, яка подолала бар’єр у 5% та пройшла до Верховної Ради.

Які партії та скільки отримали

"Слуга народу" – 114,6 мільйона гривень;

"Голос" – 105,7 мільйона гривень;

"Європейська солідарність" – 99,5 мільйона гривень;

"Батьківщина" – 87,2 мільйона гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 60,3 мільйона.

Саме стільки партії офіційно витратили під час виборів у парламент з виборчого рахунку.

Чому партії отримують компенсацію витрат? Це передбачено у законі "Про політичні партії в Україні". Норма про відшкодування витрат була включена в документ наприкінці 2015 року. Тоді ж запровадили держфінансування та фінзвітності для партій.



Скільки компенсації отримали партії за участь у виборах / Фото "Чесно"

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