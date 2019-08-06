Лишь в 2019 году россияне заявили о призыве 3 тысяч 400 крымчан. Всего за время оккупации в российскую армию призвано 18 тысяч 900 жителей полуострова.

Призыв крымчан в оккупационную армию России противоречит нормам международного гуманитарного права, отмечает Крымская правозащитная группа.

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В часности, такие дерзкие действия оккупантов противоречат Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Так же, как и перемещение призывников из оккупированного полуострова на территорию России.

Только в 2019 году российские суды вынесли приговоры в отношении 17 крымчан за уклонение от службы в армии. Всего за год открыто 20 производств, еще 3 – на рассмотрении.

По данным правозащитников, за время оккупации русские осудили 69 крымчан за уклонение от призыва в армию.

Украинские правозащитники продолжают работу над тем, чтобы добиться от России прекращения военного призыва в Крыму.

Что известно о службе крымчан в русской армии?По данным Крымской правозащитной группы, с начала российской агрессии уже более 13 тысяч 500 крымчан прошли службу в оккупационных войсках.



Призывников из Крыма чаще всего направляют на службу в воздушно-космические и сухопутные войска, а также в военно-морской флот.