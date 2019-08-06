Скільки кримчан призвали до окупаційного війська: кількість вражає

Лише у 2019 році росіяни заявили про призов 3 тисяч 400 кримчан. Загалом за час окупації до російської армії призвано 18 тисяч 900 жителів півострова.

Призов кримчан в окупаційну армію Росії суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, наголошує Кримська правозахисна група.

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Зокрема, такі зухвалі дії окупантів суперечать Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Так само, як і переміщення призовників з окупованого півострова на територію Росії.

Лише у 2019 році російські суди винесли вироки щодо 17 кримчан за ухиляння від служби в армії. Загалом за рік відкрито 20 проваджень, ще 3 – на розгляді.

За даними правозахисників, за час окупації росіяни засудили 69 кримчан за ухиляння від призову до війська.

Українські правозахисники продовжують роботу над тим, аби домогтися від Росії припинення військового призову у Криму.

Що відомо про службу Кримчан у російському війську?За даними Кримської правозахисної групи, з початку російській агресії вже понад 13 тисяч 500 кримчан пройшли службу в окупаційному війську.



Призовників з Криму найчастіше направляють на службу у повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у військово-морський флот.