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      Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины

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      Трое из семи украинских миллиардеров (Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский)
      Трое из семи украинских миллиардеров (Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский) / 24 канал

      13,6 млрд долларов (331,8 млрд гривен) – такой суммарный доход семи украинских миллиардеров по данным исследования Billionaires insights. Чтобы заработать такие деньги украинцу со средней зарплатой нужно работать более 2 миллионов лет. С какими важными для Украины числами можно сравнить эту сумму – в материале 24 канала.

      В то же время, по данным журнала НВ, в Украине в этом году миллиардеров шесть:

      Ринат Ахметов – $9,629 млрд;
      Виктор Пинчук – $2,310 млрд;
      Вадим Новинский – $1,767 млрд;
      Игорь Коломойский – $1,480 млрд;
      Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;
      Петр Порошенко – $1,253 млрд.

      На седьмом месте в этом рейтинге – Александр и Галина Герега – $930 млн.

      Мы решили сравнить данные относительно украинских миллиардеров Billionaires insights с другими важными для нашего государства цифрами.

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      Так, бюджет Украины (расходы) – 1195,3 миллиарда гривен – превышает состояние семи украинских миллиардеров в 3,6 раза.

      Если же говорить об отдельных сферы, то состояние украинских миллиардеров в 1,3 раза больше, чем выделенные бюджетом деньги на безопасность и оборону (245,8 млрд гривен). И в 2,9 раза – чем расходы на здравоохранение (113,3 млрд грн).

      Украинцу, который получает среднюю заработную плату (12 497 грн), нужно 2 212 797 лет работать, чтобы заработать эту сумму. А те, кто получают "минималку" (4723 грн), должны работать для этого 5 855 035 лет.

      Также эта сумма равна 187 586 206 минимальным пенсиям в Украине (1769 грн).

      А вот самый богатый человек мира Безос, основатель интернет-сервиса Amazon, с состоянием 114 млрд долларов (2,7 трлн грн) может полностью приобрести все активы семи богатейших украинцев. При этом у него останется еще 130,4 млрд долларов (2,4 трлн грн).

      МільярдериСостояние миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета

      blog_ava
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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Инфографика Пенсия Зарплата Минимальная зарплата Бюджет 2020
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