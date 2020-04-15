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      Сколько людей находятся на обсервации в Украине

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      Шмыгаль рассказал о ситуации с обсервацией / Пресс-служба Кабмина

      Места обсервации граждан Украины, которые вернулись из-за границы, контролирует местная власть вместе с органами национальной полиции.

      Сейчас в Украине работают 34 объекта обсервации, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга 15 апреля.

      К теме Принудительная обсервация: может ли полиция заставить быть дома

      В заведениях находятся 417 человек.

      Отметим, в Украине нет специальных обсерваторов. На время пандемии ими становятся две категории объектов:

      • частные гостиницы и санатории, которые прошли соответствующую аттестацию и определены распоряжением председателя ОГА;
      • коммунальные и государственные больницы, диспансеры и общежития.

      29 марта Кабинет Министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

      Не все граждане Украины, которые по приезду должны быть на самоизоляции, придерживаются этих рекомендаций. Некоторые даже убегают из мест обсервации.

      відповідальність за порушення закону, порушив обсервацію - плати штраф
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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