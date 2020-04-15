Сколько людей находятся на обсервации в Украине

Места обсервации граждан Украины, которые вернулись из-за границы, контролирует местная власть вместе с органами национальной полиции.

Сейчас в Украине работают 34 объекта обсервации, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга 15 апреля.

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В заведениях находятся 417 человек.

Отметим, в Украине нет специальных обсерваторов. На время пандемии ими становятся две категории объектов:

частные гостиницы и санатории, которые прошли соответствующую аттестацию и определены распоряжением председателя ОГА;

коммунальные и государственные больницы, диспансеры и общежития.

29 марта Кабинет Министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Не все граждане Украины, которые по приезду должны быть на самоизоляции, придерживаются этих рекомендаций. Некоторые даже убегают из мест обсервации.



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