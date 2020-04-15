Скільки людей перебувають на обсервації в Україні

Місця обсервації громадян України, які повернулись з-за кордону, контролює місцева влада разом із службами національної поліції.

Наразі в Україні працюють 34 об’єкти обсервації, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 15 квітня.

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У визначених закладах перебувають 417 осіб.

Зазначимо, в Україні немає спеціальних обсерваторів. На час пандемії ними стають дві категорії об'єктів:

приватні готелі та санаторії, які пройшли відповідну атестацію і визначені розпорядженням головою ОДА;

комунальні та державні лікарні, диспансери та гуртожитки.

29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Не усі громадяни України, які після приїзду мають бути на самоізоляції, дотримуються цих рекомендацій. Дехто навіть тікає з місць обсервації.



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