Скільки людей перебувають на обсервації в Україні
Місця обсервації громадян України, які повернулись з-за кордону, контролює місцева влада разом із службами національної поліції.
Наразі в Україні працюють 34 об’єкти обсервації, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 15 квітня.
До теми Примусова обсервація: чи може поліція змусити бути вдома
У визначених закладах перебувають 417 осіб.
Зазначимо, в Україні немає спеціальних обсерваторів. На час пандемії ними стають дві категорії об'єктів:
- приватні готелі та санаторії, які пройшли відповідну атестацію і визначені розпорядженням головою ОДА;
- комунальні та державні лікарні, диспансери та гуртожитки.
29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
Не усі громадяни України, які після приїзду мають бути на самоізоляції, дотримуються цих рекомендацій. Дехто навіть тікає з місць обсервації.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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