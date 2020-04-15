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      Скільки людей перебувають на обсервації в Україні

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      Шмигаль розповів про ситуацію з обсервацією / Пресслужба Кабміну

      Місця обсервації громадян України, які повернулись з-за кордону, контролює місцева влада разом із службами національної поліції.

      Наразі в Україні працюють 34 об’єкти обсервації, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 15 квітня.

      До теми Примусова обсервація: чи може поліція змусити бути вдома

      У визначених закладах перебувають 417 осіб.

      Зазначимо, в Україні немає спеціальних обсерваторів. На час пандемії ними стають дві категорії об'єктів:

      • приватні готелі та санаторії, які пройшли відповідну атестацію і визначені розпорядженням головою ОДА;
      • комунальні та державні лікарні, диспансери та гуртожитки.

      29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

      Не усі громадяни України, які після приїзду мають бути на самоізоляції, дотримуються цих рекомендацій. Дехто навіть тікає з місць обсервації.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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