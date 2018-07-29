Сколько людей погибло на водоемах с начала года: шокирующее количество

В Украине участились несчастные случаи на воде. Только с начала июля 2018 года на водоемах страны погибло 189 украинцев. Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии,

– отмечают спасатели.

В общем, с начала года на водоемах страны утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасен 561 человек, в том числе 103 ребенка.

Так, на Днепропетровщине 25 июля в городе Зеленодольск Апостоловского района на поверхности канала, соединяющего Зеленодольське водохранилище и канал Днепр – Кривой Рог, спасатели обнаружили тело мужчины.

Еще один смертельный случай произошел 25 июля на Закарпатье на реке Лазещина в Раховском районе. Водолазы нашли тело трехлетнего ребенка, который утонул накануне 24 июля.