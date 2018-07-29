Скільки людей загинуло на водоймах з початку року: шокуюча кількість

В Україні почастішали нещасні випадки на воді. Лише з початку липня 2018 року на водоймах країни загинуло 189 українців. Цей показник вже значно перевищив минулорічну липневу статистику.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані,

– зазначають рятувальники.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 704 людини, з яких 70 дітей. При цьому врятовано 561 людина, у тому числі 103 дитини.

Так, на Дніпропетровщині 25 липня у місті Зеленодольськ Апостолівського району на поверхні каналу, що з’єднує Зеленодольське водосховище та канал Дніпро – Кривий Ріг, рятувальники виявили тіло чоловіка.

Ще один смертельний випадок стався 25 липня на Закарпатті на річці Лазещина у Рахівському районі. Водолази відшукали тіло трирічної дитини, яка потонула напередодні 24 липня.