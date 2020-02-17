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      Сколько людей погибло на водоемах с начала года: статистика

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      В начале 2020 года на водоемах погибли более 60 человек / news.vn.ua

      Спасатели подсчитали количество погибших на водоемах Украины. В начале 2020 года зафиксировано уже более 60 случаев смертей на водных объектах.

      По данным пресс-службы ГСЧС, большинство погибших – рыбаки, которые переоценили собственные силы и пренебрегли своей безопасностью.

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      Среди погибших есть 4 детей.

      Спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера и призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на лед и предостеречь от этого своих детей.

      Что делать, если вы провалились под лед

      • Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, также стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.
      • Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко кричите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.
      • Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.
      • Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, так как она тянет на дно.
      • Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, из которой пришли. Там, скорее всего, лед тверже.
      • Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.

      Как спасти человека, который провалился под лед

      • Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.
      • Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.
      • Становиться можно только на белый лед. Где голубой – там пробоина.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Жертвы Чрезвычайное происшествие ГСЧС
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