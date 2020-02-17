Сколько людей погибло на водоемах с начала года: статистика
Спасатели подсчитали количество погибших на водоемах Украины. В начале 2020 года зафиксировано уже более 60 случаев смертей на водных объектах.
По данным пресс-службы ГСЧС, большинство погибших – рыбаки, которые переоценили собственные силы и пренебрегли своей безопасностью.
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Среди погибших есть 4 детей.
Спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера и призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на лед и предостеречь от этого своих детей.
Что делать, если вы провалились под лед
- Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, также стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.
- Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко кричите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.
- Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.
- Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, так как она тянет на дно.
- Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, из которой пришли. Там, скорее всего, лед тверже.
- Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.
Как спасти человека, который провалился под лед
- Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.
- Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.
- Становиться можно только на белый лед. Где голубой – там пробоина.
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