Сколько людей погибло на водоемах с начала года: статистика

Спасатели подсчитали количество погибших на водоемах Украины. В начале 2020 года зафиксировано уже более 60 случаев смертей на водных объектах.

По данным пресс-службы ГСЧС, большинство погибших – рыбаки, которые переоценили собственные силы и пренебрегли своей безопасностью.

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Среди погибших есть 4 детей.

Спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера и призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на лед и предостеречь от этого своих детей.

Что делать, если вы провалились под лед

Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, также стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.

Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко кричите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.

Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.

Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, так как она тянет на дно.

Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, из которой пришли. Там, скорее всего, лед тверже.

Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.

Как спасти человека, который провалился под лед