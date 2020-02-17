Скільки людей загинуло на водоймах з початку року: статистика

Рятувальники підрахували кількість загиблих на водоймах України. На початку 2020 року зафіксовано вже понад 60 випадків смертей на водних об’єктах.

За даними пресслужби ДСНС, більшість загиблих – рибалки, які переоцінили власні сили та знехтували своєю безпекою.

Читайте також: Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області

Серед загиблих є 4 дітей.

Рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки й озера і закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на лід і застерегти від цього своїх дітей.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.

Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.

Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.

Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.

Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.

Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.

Як врятувати людину, яка провалилася під кригу