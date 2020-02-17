20:08
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Скільки людей загинуло на водоймах з початку року: статистика

      1
      На початку 2020 року на водоймах загинули понад 60 людей / news.vn.ua

      Рятувальники підрахували кількість загиблих на водоймах України. На початку 2020 року зафіксовано вже понад 60 випадків смертей на водних об’єктах.

      За даними пресслужби ДСНС, більшість загиблих – рибалки, які переоцінили власні сили та знехтували своєю безпекою.

      Читайте також: Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області

      Серед загиблих є 4 дітей. 

      Рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки й озера і закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на лід і застерегти від цього своїх дітей.

      Що робити, якщо ви провалилися під кригу

      • Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.
      • Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.
      • Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.
      • Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.
      • Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.
      • Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.

      Як врятувати людину, яка провалилася під кригу

      • Наближайтеся лежачи, розкинувши руки і ноги.
      • Не нехтуйте підручними засобами – підійде ремінь від штанів, гілка та мотузка.
      • Ставати можна тільки на білу кригу. Де блакитна – там пробоїна.
      Усе про загиблих в авіакатастрофі МАУ українців
      сьогодні
      20619
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Жертви Надзвичайні ситуації Новини України ДСНС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Агентура Кремля активізується: як діє путінське лобі в Європі?
      Юрій Шуліпа 126
      сьогодні , 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
      173
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1054
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      293
      сьогодні , 17:21 Спецслужби проти інтернету: як Росія контролює мережу
      Інтернет-свобода 823
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук