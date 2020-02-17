Скільки людей загинуло на водоймах з початку року: статистика
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Рятувальники підрахували кількість загиблих на водоймах України. На початку 2020 року зафіксовано вже понад 60 випадків смертей на водних об’єктах.
За даними пресслужби ДСНС, більшість загиблих – рибалки, які переоцінили власні сили та знехтували своєю безпекою.
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Серед загиблих є 4 дітей.
Рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки й озера і закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на лід і застерегти від цього своїх дітей.
Що робити, якщо ви провалилися під кригу
- Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.
- Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.
- Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.
- Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.
- Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.
- Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.
Як врятувати людину, яка провалилася під кригу
- Наближайтеся лежачи, розкинувши руки і ноги.
- Не нехтуйте підручними засобами – підійде ремінь від штанів, гілка та мотузка.
- Ставати можна тільки на білу кригу. Де блакитна – там пробоїна.
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