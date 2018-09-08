Сколько людей в мире казнили за год: шокирующие цифры
За прошлый год в мире было зарегистрировано 993 случая смертной казни. В то же время более двух третей стран мира прекратили применять смертную казнь.
Об этом заявила международная организация Amnesty International, сообщает AFP.
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В конце прошлого года 142 страны – более двух третей – отменили смертную казнь де-юре и де-факто, а 106 – законодательно за все преступления,
– говорится в сообщении.
Смертная казнь все еще сохраняется в 23 странах. Это на 4% меньше, чем в 2016 году, и на 39% меньше по сравнению с 2015 годом, который был рекордным – тогда в мире провели 1634 казни.
Статистика применения смертной казни в мире/ Источник: afp.com
Отмечается, что в эти цифры не входят "тысячи" казней в Китае, который классифицирует подобную информацию как государственную тайну. За исключением Китая, 84% всех казней в 2017 году осуществили Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан, подчеркнули в издании.
Напомним, ранее правительство Индии одобрило законопроект, который предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение за пиратство на море.