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Сколько людей в мире казнили за год: шокирующие цифры

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В прошлом году в мире казнили по меньшей мере 993 человек
В прошлом году в мире казнили по меньшей мере 993 человек / Фото из открытых источников

За прошлый год в мире было зарегистрировано 993 случая смертной казни. В то же время более двух третей стран мира прекратили применять смертную казнь.

Об этом заявила международная организация Amnesty International, сообщает AFP.

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В конце прошлого года 142 страны – более двух третей – отменили смертную казнь де-юре и де-факто, а 106 – законодательно за все преступления,
– говорится в сообщении.

Смертная казнь все еще сохраняется в 23 странах. Это на 4% меньше, чем в 2016 году, и на 39% меньше по сравнению с 2015 годом, который был рекордным – тогда в мире провели 1634 казни.

світ смертна кара

Статистика применения смертной казни в мире/ Источник: afp.com

Отмечается, что в эти цифры не входят "тысячи" казней в Китае, который классифицирует подобную информацию как государственную тайну. За исключением Китая, 84% всех казней в 2017 году осуществили Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан, подчеркнули в издании.

Напомним, ранее правительство Индии одобрило законопроект, который предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение за пиратство на море.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики Инфографика
Источник: 24 Канал
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