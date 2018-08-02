Ватикан изменил учение, чтобы признать смертную казнь недопустимой
Римско-католическая церковь формально изменила свои учения, чтобы объявить смертную казнь недопустимой, независимо от любых обстоятельств.
Об этом стало известно 2 августа, информирует Reuters.
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В Ватикане заявили, что изменили свой универсальный катехизис, а также церковные учения, чтобы отразить позицию Папы Франциска к смертной казни.
Согласно новым записям в учениях, "смертная казнь неприемлема, поскольку – это нападение на неприкосновенность и достоинство человека".
Церковь работала "решительно" за отмену смертной казни во всем мире, говорится в документе.
Ожидается, что новое положение повлечет жесткую оппозицию католиков в Соединенных Штатах и других странах, где смертная казнь является законной, и там, где много верующих поддерживают это.
Так, по информации правозащитной группы "Международная амнистия", в 2017 году 53 государства осуществили смертные приговоры.
"Сегодня, однако, растет осознание того, что достоинство человека не теряется даже после совершения очень серьезных преступлений", – считают в Ватикане.
Отметим, католическая церковь на протяжении веков позволяла смертную казнь в отдельных случаях, однако эту позицию начал менять Папа Иоанн Павел II, который умер в 2005 году.