Ватикан змінив вчення, щоб визнати смертну кару неприпустимою

Римо-католицька церква формально змінила свої вчення, щоб оголосити смертну кару неприпустимою, незалежно від будь-яких обставин.

Про це стало відомо 2 серпня, інформує Reuters.

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У Ватикані заявили, що змінили свій універсальний катехизм, а також церковні вчення, щоб відобразити позицію Папи Франциска до смертної кари.

Згідно з новим записами у вченнях, "смертна кара є неприйнятною, оскільки, – це напад на недоторканність та гідність людини".

Церква працювала "рішуче" за скасування смертної кари по всьому світу, сказано в документі.

Очікується, що нове положення спричинить жорстку опозицію католиків у Сполучених Штатах та інших країнах, де смертна кара є законною, і там, де багато віруючих підтримують це.

Так, за інформацією правозахисної групи "Міжнародна амністія", у 2017 році 53 держави здійснили смертні вироки.

"Сьогодні, однак, зростає усвідомлення того, що гідність особи не втрачається навіть після вчинення дуже серйозних злочинів", – вважають у Ватикані.

Зазначимо, католицька церква протягом століть дозволяла смертну кару в окремих випадках, однак цю позицію почав змінювати Папа Іван Павло II, який помер у 2005 році.