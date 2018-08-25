Сколько миллионов долларов заняла Украина на внешнем рынке: известна сумма

Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Эта операция позволяет Украине получить преимущества от гибких условий привлечения средств, а также удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности.

Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, оказавших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран

– говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что продолжают реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планируют в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Напомним, среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом Министров, предусматривает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 гривны за доллар после девальвации в текущем году до 30,1 гривны.

Ранее исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019 года.