13:29
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Скільки мільйонів доларів позичила Україна на зовнішньому ринку: відома сума

1989 Читать новость на русском
Україна позичила на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів
Україна позичила на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів / Фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів України здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 мільйонів доларів з терміном погашення у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Читайте також: Надія на два мільярди: чи врятує МВФ Україну від фінансової кризи

Ця операція дозволяє Україні отримати переваги від гнучких умов залучення коштів, а також задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності.

Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються,
– йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що продовжують реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планують у повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

Нагадаємо, середньострокова стратегія управління державним боргом на 2018-2020 роки, затверджена Кабінетом міністрів, передбачає зміцнення курсу гривні в 2019 році до 29,4 гривні за долар після девальвації в поточному році до 30,1 гривні.

Раніше виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Україна має намір скоротити прямий держборг до 52% ВВП до кінця 2019 року. 

Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Міністерство фінансів України Боргова криза Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти
сьогодні, 13:00 Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти
Сергій Лещенко
Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
сьогодні, 12:02 Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
Блог Медіа
Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
24 серпня, 22:01 Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
Блог Медіа
Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
24 серпня, 19:01 Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
Олексій Чибісов
Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
24 серпня, 16:01 Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
GoGlobal
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Шуфрич виступив проти заборони "георгіївських стрічок" в Україні
18 травня 2017 , 04:48
Ярмоленко знайшов оригінальний спосіб, як допомогти Україні проти Хорватії
 1 березня 2017 , 16:47
Новий тренер Карпат несподівано відмовився від 4-х основних гравців команди
 30 червня 2017 , 15:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук