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      Сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже изъял Нацбанк

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      Из оборота изъяли уже 10 миллионов монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, – Нацбанк
      Из оборота изъяли уже 10 миллионов монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, – Нацбанк / Пресс-служба НБУ

      Национальный банк Украины изъял почти 10 миллионов монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Они перестали быть средством платежа 1 октября.

      Большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев, об этом сообщили в НБУ, пишет "Громадское".

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      Всего в обращении находится около 5,71 миллиарда монет мелких номиналов, из которых больше всего монет номиналом 1 копейка. Таких у украинцев 2,43 миллиарда штук.

      За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из оборота изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет,
      – сказали в НБУ.

      В НБУ также анонсируют постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении, поэтому ими можно будет рассчитываться. Все же те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот – постепенно их будет становиться все меньше.

      Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?

      В Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.

      После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ
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