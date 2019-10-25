Скільки монет номіналом 1, 2 та 5 копійок вже вилучив Нацбанк

Національний банк України вилучив майже 10 мільйонів монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Вони перестали бути засобом платежу 1 жовтня.

Більшість дрібних монет все ще залишаються на руках в українців, про це повідомили в НБУ, пише "Громадське".

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Загалом в обігу перебуває близько 5,71 мільярда монет дрібних номіналів, з яких найбільше монет номіналом 1 копійка. Таких в українців 2,43 мільярда штук.

За період з 01.10.2019 по 23.10.2019 включно з обігу вилучено майже 10 млн штук вищезазначених монет,

– сказали в НБУ.

В НБУ також анонсують поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу, тож ними можна буде розраховуватися. Все ж ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг – поступово їх ставатиме все менше.

Для чого вводять нові банкноти та виводять з обігу монети?

У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. Зокрема тому, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів.



Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.