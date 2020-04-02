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      Сколько нардепов не пропустили ни одного заседания Рады в марте: данные КИУ

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      В марте только 234 нардепа не пропустили ни одного заседания Рады / Фото 24 канала

      Народные депутаты Украины не могут похвастаться особой дисциплиной работы в Верховной Раде. Так, в марте только 234 парламентария посетили все пленарные заседания. Наименьшими прогульщиками являются члены "Слуги народа" и "Европейской Солидарности",

      Такую информацию по данным сводной электронной регистрации народных депутатов обнародовал Комитет избирателей Украины на своей фейсбук-странице.

      Интересно Когда состоится следующее заседание Рады: вероятная дата

      В течение марта Верховная Рада собиралась на пленарные заседания 13 раз, среди которых были внеочередные заседания 17 и 30 марта. Все эти заседания посетили только 234 народных депутата или половина депутатского корпуса.

      Как фракции посещали заседания Рады:

      • От "Слуги народа" на заседаниях в среднем было зарегистрировано 192 депутата, что составляет 77% от ее состава.
      • "Европейская Солидарность" – в среднем было зарегистрировано 20 депутатов, что составляет 74% состава фракции.
      • От "Голоса" в марте в среднем на заседание приходили 14 депутатов политсилы или 70% от ее состава.
      • У депутатов группы "Доверие" посещаемость среди нардепов составила 65%.
      • От пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь" на заседании в среднем присутствовали 61% ее состава.
      • Из "Батькивщины" на заседание Совета приходили 54% нардепов.
      • Самую низкую явку продемонстрировали депутаты группы "За будущее". На заседаниях парламента в среднем было зарегистрировано только 10 депутатов группы или 45% ее состава.

       

      Как могут происходить заседания Рады во время карантина? В режиме видеоконференции. Для этого Рада на заседании 30 марта изменила закон и позволила онлайн заседания комитетов парламента. Нововведения приняты из-за карантина от коронавируса, их уже одобрил президент Владимир Зеленский.

      Авторы законопроекта объяснили, что работа нардепов в режиме видеоконференции обеспечит непрерывное функционирование комитетов в условиях карантина.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос ВО Батькивщина Слуга народа Верховная Рада
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