Сколько нардепов не пропустили ни одного заседания Рады в марте: данные КИУ

Народные депутаты Украины не могут похвастаться особой дисциплиной работы в Верховной Раде. Так, в марте только 234 парламентария посетили все пленарные заседания. Наименьшими прогульщиками являются члены "Слуги народа" и "Европейской Солидарности",

Такую информацию по данным сводной электронной регистрации народных депутатов обнародовал Комитет избирателей Украины на своей фейсбук-странице.

Интересно Когда состоится следующее заседание Рады: вероятная дата

В течение марта Верховная Рада собиралась на пленарные заседания 13 раз, среди которых были внеочередные заседания 17 и 30 марта. Все эти заседания посетили только 234 народных депутата или половина депутатского корпуса.

Как фракции посещали заседания Рады:

От "Слуги народа" на заседаниях в среднем было зарегистрировано 192 депутата, что составляет 77% от ее состава.

на заседаниях в среднем было зарегистрировано 192 депутата, что составляет 77% от ее состава. "Европейская Солидарность" – в среднем было зарегистрировано 20 депутатов, что составляет 74% состава фракции.

– в среднем было зарегистрировано 20 депутатов, что составляет 74% состава фракции. От "Голоса" в марте в среднем на заседание приходили 14 депутатов политсилы или 70% от ее состава.

в марте в среднем на заседание приходили 14 депутатов политсилы или 70% от ее состава. У депутатов группы "Доверие" посещаемость среди нардепов составила 65%.

посещаемость среди нардепов составила 65%. От пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь" на заседании в среднем присутствовали 61% ее состава.

на заседании в среднем присутствовали 61% ее состава. Из "Батькивщины" на заседание Совета приходили 54% нардепов.

на заседание Совета приходили 54% нардепов. Самую низкую явку продемонстрировали депутаты группы "За будущее". На заседаниях парламента в среднем было зарегистрировано только 10 депутатов группы или 45% ее состава.

Как могут происходить заседания Рады во время карантина? В режиме видеоконференции. Для этого Рада на заседании 30 марта изменила закон и позволила онлайн заседания комитетов парламента. Нововведения приняты из-за карантина от коронавируса, их уже одобрил президент Владимир Зеленский.



Авторы законопроекта объяснили, что работа нардепов в режиме видеоконференции обеспечит непрерывное функционирование комитетов в условиях карантина.