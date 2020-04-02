Сколько нардепов не пропустили ни одного заседания Рады в марте: данные КИУ
Народные депутаты Украины не могут похвастаться особой дисциплиной работы в Верховной Раде. Так, в марте только 234 парламентария посетили все пленарные заседания. Наименьшими прогульщиками являются члены "Слуги народа" и "Европейской Солидарности",
Такую информацию по данным сводной электронной регистрации народных депутатов обнародовал Комитет избирателей Украины на своей фейсбук-странице.
Интересно Когда состоится следующее заседание Рады: вероятная дата
В течение марта Верховная Рада собиралась на пленарные заседания 13 раз, среди которых были внеочередные заседания 17 и 30 марта. Все эти заседания посетили только 234 народных депутата или половина депутатского корпуса.
Как фракции посещали заседания Рады:
- От "Слуги народа" на заседаниях в среднем было зарегистрировано 192 депутата, что составляет 77% от ее состава.
- "Европейская Солидарность" – в среднем было зарегистрировано 20 депутатов, что составляет 74% состава фракции.
- От "Голоса" в марте в среднем на заседание приходили 14 депутатов политсилы или 70% от ее состава.
- У депутатов группы "Доверие" посещаемость среди нардепов составила 65%.
- От пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь" на заседании в среднем присутствовали 61% ее состава.
- Из "Батькивщины" на заседание Совета приходили 54% нардепов.
- Самую низкую явку продемонстрировали депутаты группы "За будущее". На заседаниях парламента в среднем было зарегистрировано только 10 депутатов группы или 45% ее состава.
Как могут происходить заседания Рады во время карантина? В режиме видеоконференции. Для этого Рада на заседании 30 марта изменила закон и позволила онлайн заседания комитетов парламента. Нововведения приняты из-за карантина от коронавируса, их уже одобрил президент Владимир Зеленский.
Авторы законопроекта объяснили, что работа нардепов в режиме видеоконференции обеспечит непрерывное функционирование комитетов в условиях карантина.
Читайте также
-
Распространение коронавируса в мире: карта онлайнсегодня , 11:03
-
Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет тепло и солнечносегодня , 09:16
-
Чешский министр провел видеоконференцию без маски и получил штрафсегодня , 09:20
-
Что Россия будет подсовывать Украине в Минске: толковый словарь Путинасегодня , 08:40
-
Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозысегодня , 06:45
-
Лучше бы не общий карантин, а принудительная обсервация прибывших из-за рубежа, – Дейнекосегодня , 09:10