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      Скільки нардепів не пропустили жодного засідання Ради у березні: дані КВУ

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      У березні лише 234 нардепи не пропустили жодного засідання Ради / Фото 24 каналу

      Народні депутати України не можуть похвалитися особливою дисципліною щодо роботи у Верховній Раді. Так, у березні лише 234 парламентарі відвідали усі пленарні засідання. Найменшими прогульниками є члени "Слуги народу" та "Європейської Солідарності",

      Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво Коли відбудеться наступне засідання Ради: ймовірна дата

      Упродовж березня Верховна Рада збиралась на пленарні засідання 13 разів, серед яких були позачергові засідання 17 та 30 березня. Усі ці засідання відвідали лише 234 народні депутати або половина депутатського корпусу.

      Як фракції відвідували засідання Ради:

      • Від "Слуги Народу" на засіданнях в середньому було зареєстровано 192 депутати, що складає 77% від її складу.
      • "Європейська Солідарність" – в середньому було зареєстровано 20 депутатів, що складає 74% складу фракції.
      • Від "Голосу" у березні в середньому на засідання приходили 14 депутатів політсили або 70% від її складу.
      • У депутатів групи "Довіра" відвідуваність серед нардепів склала 65%.
      • Від проросійської "Опозиційної платформи – За життя" на засіданні в середньому були присутні 61% її складу.
      • З "Батьківщини" на засідання Ради приходили 54% нардепів.
      • Найнижчу явку продемонстрували депутати групи "За майбутнє". На засіданнях парламенту в середньому було зареєстровано лише 10 депутатів групи або 45% її складу.

       

      Як можуть відбуватися засідання Ради під час карантину? У режимі відеоконференції. Для цього Рада на засіданні 30 березня змінила закон і дозволила онлайн засідання комітетів парламенту. Новвоведення запроваджені через карантин щодо коронавірусу, їх вже схвалив президент Володимир Зеленський.

      Автори законопроєкту пояснили, що робота нардепів у режимі відеоконференції забезпечить безперерве функціонування комітетів в умовах карантину.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Партія Голос ВО Батьківщина Слуга народу Верховна Рада
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