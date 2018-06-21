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Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть

Сколько нечестных судей времен Революции Достоинства получили наказание, – Шалайский

Честь и НЕчесть 13 Читати новину українською

О судьях, которые принимали произвольные решения во времена Революции Достоинства, рассказал гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Во времена Революции Достоинства более 300 судей со всей Украины вместо того, чтобы вершить правосудие, слушали указания политиков. И главное, что только 15% из них получили наказание", – отметил Шалайский.

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"Ненаказанное зло всегда возвращается наглее. Если после Революции Достоинства и всего, что произошло, суды, которые были частью репрессивной машины не то, что не наказали, а повысили, как в вопросе с Верховным Судом, то это сигнал всей системе, что надо так действовать. Если тогда это было 300 судей, то, не дай Бог, в следующий раз это будет 3 тысячи судей. Поэтому вопрос лишения вообще доступа этих людей к правосудию – это вопрос выживания страны как таковой", – заверил Шабунин.

"Фактически, украинский парламент, я напомню, сразу после революции принял люстрационный закон для судей и предвидел даже специальную процедуру, по которой судьи Майдана должны быть уволены. Увольнять их должен был Высший совет юстиции, в то время, сегодня – это Высший совет правосудия. Также была создана специальная комиссия, которая проверяла судейские решения, готовила выводы. На основании этих выводов Высший совет правосудия принимал решение об увольнении судей. Неля Ластовка – как раз очень интересный кейс. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия сказала, мол, да, судья принимала произвольные решения, лишая прав участников поездки в Межигорье, и за это она должна быть уволена", – рассказала Чижик.

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"Неля Ластовка была элементом в системе давления на судей. Уже в новом 2018 году Высший совет правосудия собрался пленарным составом, чтобы решать, соглашаться ли с коллегами, которые сказали увольнять, или нет. Докладчиком, примечательно, что был Игорь Бенедисюк, председатель органа, которого сам же президент рекомендовал в Высший совет правосудия. И что случилось? Высший совет сказал, мол, да, решения были своевольные, однако всплыли строки. И Неля Ластовка сохранила должность. И, фактически, сегодня она остается председателем суда, который рассматривает дела общественных активистов, и, в частности, Виталия Шабунина", – добавила Чижик.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Виталий Шабунин Высший совет правосудия Честь и НЕчесть
Источник: 24 Канал
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