Сколько новорожденных на оккупированной части Донбасса без гражданства: шокирующие цифры

Несколько десятков тысяч украинцев, но без гражданства. Такую ситуацию имеем сейчас из-за оккупации части Донбасса. О результатах своего исследования рассказали в представительстве ООН в Украине, ведь они обеспокоены таким развитием событий. Цифры действительно шокируют.

Сюжеты о получении свидетельства о рождении в псевдореспубликах часто показывают телеканалы на оккупированных территориях. Вот только там никогда не скажут, что дети, получившие эти так называемые документы, становятся фактически людьми без гражданства.

Читайте также: На Донбассе погиб командир украинских разведчиков

"Если у вас есть документы, которые никто не признает – это как быть без документов. Сейчас мы говорим о детях, которые родились после конфликта. Примерно 40 тысяч", – отметил старший советник по правовым вопросам УВКБ ООН в Украине Юк Бессо.

Без права на лечение в Украине или за рубежом, без права на образование где угодно, без социальных гарантий и поддержки. Даже самые так называемые граждане квазиреспублик понимают свои "широкие" перспективы с бумажками вместо паспорта и других документов.

"В Луганскую народную республику можно ездить, в Россию, Южную Осетию, и в Абхазию тоже можно", – говорит блогер из Донецка Екатерина. Поэтому кто-то едет рожать на подконтрольную территорию. В родильные дома ближайших городов. Среди них – Бахмут.

Псевдосвидетельство о рождении

"За 9 месяцев этого года в родильном отделении нашего города женщин с неподконтрольных территорий было 53. Условия: женщины лежат и рожают в таких же условиях, как и жители нашего города", – рассказала начальница Управления здравоохранения Бахмутского городского совета Елена Миронова.

Мама, которая хочет родить ребенка на контролируемой территории Украины, просто оформляется в роддом, рожает там ребенка. И, как вы знаете, у нас сегодня реализована услуга получения свидетельства непосредственно в роддоме,

– начальница отдела Министерства юстиции Украины Ольга Почекина.

Поэтому дети получает гражданство. А вот родителей детей, которые родились на оккупированных территориях, ждет долгая процедура переоформления документов. Ведь нужно доказать, что ребенок их: предоставить фото или видеодоказательства, привести свидетелей.

Родители этого малыша, который родилась в Донецкой или Луганской области, должны обратиться в суд по месту своего пребывания на контролируемой территории с заявлением об установлении юридического факта рождения ребенка. Сейчас есть отдельная статья в гражданско-процессуальном кодексе, которая регламентирует такое рассмотрение дел. Такие дела должны рассматриваться безотлагательно судами,

– отметил руководитель проекта по правовой помощи лицам без гражданства ОО 10 апреля Василий Снидко.

Уже с документом из суда надо идти в ЗАГС и получать свидетельство о рождении. Процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. И именно это – самая большая помеха, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

"Большая часть людей этого не делают, потому что сам механизм – очень неудобный. Мы старались упростить его, но пока что, увы, нам это не удается", – подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Читайте также: Почему на Донбассе не было Евромайдана: меткий комментарий активиста

За закон, который упрощает процедуру, депутаты проголосовали еще около года назад Однак, механизма, "как действовать ЗАГСу", не прописали. Этот вопрос до сих пор обсуждают в профильных министерствах. И когда его решат, не может сказать никто.