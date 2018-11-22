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      Сколько новорожденных на оккупированной части Донбасса без гражданства: шокирующие цифры

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      Несколько десятков тысяч украинцев, но без гражданства. Такую ситуацию имеем сейчас из-за оккупации части Донбасса. О результатах своего исследования рассказали в представительстве ООН в Украине, ведь они обеспокоены таким развитием событий. Цифры действительно шокируют.

      Сюжеты о получении свидетельства о рождении в псевдореспубликах часто показывают телеканалы на оккупированных территориях. Вот только там никогда не скажут, что дети, получившие эти так называемые документы, становятся фактически людьми без гражданства.

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      "Если у вас есть документы, которые никто не признает – это как быть без документов. Сейчас мы говорим о детях, которые родились после конфликта. Примерно 40 тысяч", – отметил старший советник по правовым вопросам УВКБ ООН в Украине Юк Бессо.

      Без права на лечение в Украине или за рубежом, без права на образование где угодно, без социальных гарантий и поддержки. Даже самые так называемые граждане квазиреспублик понимают свои "широкие" перспективы с бумажками вместо паспорта и других документов.

      "В Луганскую народную республику можно ездить, в Россию, Южную Осетию, и в Абхазию тоже можно", – говорит блогер из Донецка Екатерина. Поэтому кто-то едет рожать на подконтрольную территорию. В родильные дома ближайших городов. Среди них – Бахмут.

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      Псевдосвидетельство о рождении

      "За 9 месяцев этого года в родильном отделении нашего города женщин с неподконтрольных территорий было 53. Условия: женщины лежат и рожают в таких же условиях, как и жители нашего города", – рассказала начальница Управления здравоохранения Бахмутского городского совета Елена Миронова.

      Мама, которая хочет родить ребенка на контролируемой территории Украины, просто оформляется в роддом, рожает там ребенка. И, как вы знаете, у нас сегодня реализована услуга получения свидетельства непосредственно в роддоме,
      – начальница отдела Министерства юстиции Украины Ольга Почекина.

      Поэтому дети получает гражданство. А вот  родителей детей, которые родились на оккупированных территориях, ждет долгая процедура переоформления документов. Ведь нужно доказать, что ребенок их: предоставить фото или видеодоказательства, привести свидетелей.

      Родители этого малыша, который родилась в Донецкой или Луганской области, должны обратиться в суд по месту своего пребывания на контролируемой территории с заявлением об установлении юридического факта рождения ребенка. Сейчас есть отдельная статья в гражданско-процессуальном кодексе, которая регламентирует такое рассмотрение дел. Такие дела должны рассматриваться безотлагательно судами,
      – отметил руководитель проекта по правовой помощи лицам без гражданства ОО 10 апреля Василий Снидко.

      Уже с документом из суда надо идти в ЗАГС и получать свидетельство о рождении. Процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. И именно это – самая большая помеха, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

      "Большая часть людей этого не делают, потому что сам механизм – очень неудобный. Мы старались упростить его, но пока что, увы, нам это не удается", – подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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      За закон, который упрощает процедуру, депутаты проголосовали еще около года назад Однак, механизма, "как действовать ЗАГСу", не прописали. Этот вопрос до сих пор обсуждают в профильных министерствах. И когда его решат, не может сказать никто.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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