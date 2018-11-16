Сколько платят украинским политикам за выступления на российском телевидении

На ток-шоу на российских пропагандистских телеканалах за выступления украинским политикам, журналистам и общественным деятелям из Украины платят деньги и эти суммы выдают в долларах. Так, один эфир на российском телевидении для украинских гостей оплачивается в размере не менее 300 долларов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Нередко украинцам пишут или звонят из России – зачастую федеральные каналы "Россия-1", "НТВ" – и предлагают принять участие в каком-то эфире, чтобы представить украинскую сторону.

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Как правило, темами для обсуждения нашей программы являются взаимоотношения России с другими странами, такими как Украина, США, Франция, Германия, Польша и другие,

– говорят на российском канале "НТВ".

Сначала человеку, что прибыл в Россию для участия в шоу, могут заплатить за один эфир примерно 150 долларов. В дальнейшем сумма гонорара удваивается и так до бесконечности.

Среди всего прочего, украинским гостям оплачивают билет в Москву, что составляет около 400 долларов, номер в отеле, а также встречают в аэропорту по прибытии.

Поскольку политических ток-шоу на российских пропагандистских каналах немало, украинские эксперты или политики могут посещать и по 10-15 эфиров на месяц. Таким образом, за месяц выходит сумма в минимум несколько тысяч долларов.