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      Скільки платять українським політикам за виступи на російському телебаченні

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      Скільки платять українським політикам за виступи на російському телебаченні
      Скільки платять українським політикам за виступи на російському телебаченні / Ілюстративне фото

      На ток-шоу на російських пропагандистських телеканалах за виступи українським політикам, журналістам та громадським діячам з України платять гроші і суми ці видають у доларах. Так, 1 ефір на російському телебаченні для українських гостей сплачується у розмірі щонайменше 300 доларів.

      Про це повідомляє "Українська правда".

      Нерідко українцям пишуть або телефонують з Росії – найчастіше федеральні канали "Россия-1", "НТВ" – і пропонують взяти участь в якомусь ефірі, щоб представити українську сторону.

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      Як правило, темами для обговорення нашої програми є взаємовідносини Росії з іншими країнами, такими як Україна, США, Франція, Німеччина, Польща та інші,
      – говорять на російському каналі "НТВ".

      Спершу людині, що прибула до Росії для участі в шоу, можуть заплатити за 1 ефір приблизно 150 доларів. Надалі сума гонорару подвоюється і так до нескінченності.

      Серед усього іншого, українським гостям оплачують квиток до Москви, що становить близько 400 доларів, номер у готелі, а також зустрічають в аеропорту після прибуття.

      Оскільки політичних ток-шоу на російських пропагандистських каналах чимало, українські експерти або політики можуть відвідувати і по 10-15 ефірів на місяць. Таким чином, за місяць виходить сума у щонайменше кілька тисяч доларів.

      Теги: Новини політики Новини України журналісти Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ Гроші
      Джерело: 24 Канал
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