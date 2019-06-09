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      Сколько потерял "Приватбанк" из-за аннексии Крыма: впечатляющая сумма

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      "Приватбанк"
      "Приватбанк" / rubryka.com

      После аннексии Российской Федерацией Крыма "Приватбанк" потерял со своих счетов девять миллиардов гривен.

      Заместитель председателя правления банка Галина Пахачук изданию "НВ.Бизнес" объяснила, что эта сумма складывается из потерь в Крыму и долгов, связанных с бывшими владельцами.

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      "Отдельный кейс Гаага – инвестиционный арбитраж против России. Банк уже выиграл дело по существу, в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, теперь мы переходим к завершению процесса и оценке экономического ущерба, который был нанесены Россией", – пояснила Пахачук.

      Она добавила, что иск подан на сумму более одного миллиарда долларов.

      Как разворачиваются события вокруг "Приватбанка" в Украине?
      После того, как в банковской системе Украины произошел кризис, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка". Кабмин тогда сослался на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". Кабмин 16 мая обжаловал в суде отмену национализации "Приватбанка".

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      Теги: Финансы Приватбанк Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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