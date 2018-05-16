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Сколько правоохранителей будут патрулировать НСК Олимпийский на Лиге Чемпионов: названа цифра

26 Читати новину українською
Полиция
Полиция / Фото из открытых источников

4 тысячи правоохранителей выйдут сохранять спокойствие гостей столицы возле стадиона Олимпийский во время финала Лиги Чемпионов.

Среди состава сотрудников правоохранительных органов будут полиция и нацгвардейцы.

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Патрулировать будут также работники кинологической полиции, кавалеристы, взрыво-техническая служба, и подразделение тактико-оперативного реагирования. Все для того, чтобы быстро обнаружить и отреагировать на опасные ситуации, а также исключить появление опасных предметов или веществ на стадионе и в местах массового скопления граждан.

Напомним, на стадионе НСК "Олимпийский" состоялись учения, во время которых правоохранители отрабатывали разные сценарии событий, которые могут возникнуть во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов.

Теги: Новости Украины Лига чемпионов Полиция Нацгвардія
Источник: 24 Канал
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