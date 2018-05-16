Скільки правоохоронців патрулюватимуть НСК Олімпійський на Лізі Чемпіонів: названо цифри

4 тисячі правоохоронців вийдуть зберігати спокій гостей столиці біля стадіону Олімпійський під час фіналу Ліги Чемпіонів.

Серед складу спіробітників правоохоронних органів будуть поліція та нацгвардійці.

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Патрулюватимуть також працівники кінологічної поліції, кавалеристи, вибухо-технічна служба, і підрозділ тактико-оперативного реагування. Усе, щоб швидко виявити та відреагувати на небезпечні ситуації, а також виключити появу небезпечних предметів або речовин на стадіоні і в місцях масового скупчення громадян.

Нагадаємо, на стадіоні НСК "Олімпійський" відбулись навчання, під час яких правоохоронці відпрацьовували різні сценарії подій, які можуть виникнути під час проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів.