Сколько правоохранителей погибли за время независимости Украины: шокирующие цифры

За годы независимости в Украине при выполнении профессиональных обязанностей погибли 1108 правоохранителей.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

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По словам главы Нацполиции, эти потери свидетельствуют о борьбе правоохранителей за права и свободы граждан.

И кто бы что ни говорил, правоохранители – единственные, кто могут защитить граждан нашей страны. Как раз сегодня в Харькове хоронят 29-летнего патрульного Дмитрия Кириенко, который погиб, выполняя свой долг. Мы помним всех погибших,

– заверил он.

В среду, 22 августа, на территории Главного управления Нацполиции города Киева открыли новую мемориальную доску с 62 именами погибших во время службы правоохранителей столицы и Киевской области.

Напомним, 20 августа в результате стрельбы в центре Харькова погиб полицейский.