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Скільки правоохоронців загинули за час незалежності України: шокуючі цифри

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Сергій Князєв
Сергій Князєв / Фото з вільних мереж

За роки незалежності в Україні під час виконання професійних обов'язків загинули 1108 правоохоронців.

Про це заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба МВС.

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За словами голови Нацполіції, ці втрати свідчать про боротьбу правоохоронців за права та свободи громадян.

І хто б що не говорив, правоохоронці – єдині, хто можуть захистити громадян нашої країни. Якраз сьогодні в Харкові ховають 29-річного патрульного Дмитра Кирієнка, який загинув, виконуючи свій обов'язок. Ми пам'ятаємо всіх загиблих,
– запевнив він.

У середу, 22 серпня, на території Головного управління Нацполіції міста Києва відкрили нову меморіальну дошку з 62 іменами загиблих під час служби правоохоронців столиці та Київської області.

Нагадаємо, 20 серпня в результаті стрілянини в центрі Харкова загинув поліцейський.

Теги: Новини України Сергій Князєв
Джерело: 24 канал
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