Сколько "Радикальная партия" заплатила прокремлевским каналам за рекламу

"Радикальная партия" потратила 3 миллиона гривен на телевизионную рекламу в июле-сентябре этого года.

З них 900 тисяч коштував піар на телеканалі "112".

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Ще майже мільйон пішло на розміщення інформаційних роликів в ефірі телеканалу NewsOne.



Реклама на телеканалах

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Це при тому що більшість народних депутатів РПЛ підтримали санкції проти "112" та NewsOne.



У липні-вересні радикали витратили 12,9 мільйонів гривень, з них 4,8 мільйонів партія спрямувала на рекламу



Расходы Ляшко



В целом Олег Ляшко уже успел дать 290 обещаний, из которых 88 выполнил, а 112 – провалил.