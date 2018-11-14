Сколько "Радикальная партия" заплатила прокремлевским каналам за рекламу
"Радикальная партия" потратила 3 миллиона гривен на телевизионную рекламу в июле-сентябре этого года.
З них 900 тисяч коштував піар на телеканалі "112".
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Ще майже мільйон пішло на розміщення інформаційних роликів в ефірі телеканалу NewsOne.
Реклама на телеканалах
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Це при тому що більшість народних депутатів РПЛ підтримали санкції проти "112" та NewsOne.
У липні-вересні радикали витратили 12,9 мільйонів гривень, з них 4,8 мільйонів партія спрямувала на рекламу
Расходы Ляшко
В целом Олег Ляшко уже успел дать 290 обещаний, из которых 88 выполнил, а 112 – провалил.
Источник: 24 канал
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