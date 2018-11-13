Скільки депутатів-мільйонерів отримують компенсацію за житло: неочікувані дані

170 народних депутатів отримують 3,4 мільйонів гривень компенсації щомісяця.

З цієї суми 2,4 мільйонів державної підтримки отримують 120 обранців, які офіційно є мільйонерами.

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Тобто в рік вони відбирають мінімальну пенсію у понад 20069 тисячі пенсіонерів.



Компенсація для депутатів



Ще 25 народних обранців отримують компенсацію за житло, маючи нерухомість в Києві або передмісті.



Компенсація за житло



Цікаво, що для отримання компенсації депутату достатньо показати довідки з готелю або від орендодавця.