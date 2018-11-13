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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Скільки депутатів-мільйонерів отримують компенсацію за житло: неочікувані дані

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      170 народних депутатів отримують 3,4 мільйонів гривень компенсації щомісяця.

      З цієї суми 2,4 мільйонів державної підтримки отримують 120 обранців, які офіційно є мільйонерами.

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      Тобто в рік вони відбирають мінімальну пенсію у понад 20069 тисячі пенсіонерів.


      Компенсація для депутатів 

      Ще 25 народних обранців отримують компенсацію за житло, маючи нерухомість в Києві або передмісті.


      Компенсація за житло

      Цікаво, що для отримання компенсації депутату достатньо показати довідки з готелю або від орендодавця.

      Теги: Гроші Верховна Рада Пенсіонери
      Джерело: 24 канал
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