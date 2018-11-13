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      Сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье: неожиданные данные

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      170 народных депутатов получают 3,4 миллионов гривен компенсации ежемесячно.

      Из этой суммы 2,4 миллионов государственной поддержки получают 120 избранников, которые официально являются миллионерами.

      Читайте также: На сколько выросли доходы Порошенко: детали в цифрах

      То есть в год они отбирают минимальную пенсию у более 20 069 тысяч пенсионеров.


      Компенсация для депутатов 

      Еще 25 народных избранников получают компенсацию за жилье, имея недвижимость в Киеве или пригороде.


      Компенсация за жильйо

      Интересно, что для получения компенсации депутату достаточно показать справку из отеля или от арендодателя.

      Теги: Деньги Верховная Рада Пенсіонери
      Источник: 24 канал
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