Сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье: неожиданные данные
170 народных депутатов получают 3,4 миллионов гривен компенсации ежемесячно.
Из этой суммы 2,4 миллионов государственной поддержки получают 120 избранников, которые официально являются миллионерами.
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То есть в год они отбирают минимальную пенсию у более 20 069 тысяч пенсионеров.
Компенсация для депутатов
Еще 25 народных избранников получают компенсацию за жилье, имея недвижимость в Киеве или пригороде.
Компенсация за жильйо
Интересно, что для получения компенсации депутату достаточно показать справку из отеля или от арендодателя.
Источник: 24 канал
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