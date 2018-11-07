На сколько выросли доходы Порошенко: детали в цифрах
Доходы Президента Украины Петра Поршенко в 2018 году выросли в 8 раз .
В начале месяца гарант задекларировал 1 миллион 353 тысячи 532 гривны процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.
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По отчуждению ценных бумаг Министерство финансов выплатило Петру Порошенко еще 28,8 миллионов.
Доходы Порошенко
6 миллионов гривен составили дивиденды.
Доходы Порошенко
Получается, что в этом году Петр Порошенко собрал 126,7 миллионов гривен.
Источник: 24 Канал
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