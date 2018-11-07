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      На сколько выросли доходы Порошенко: детали в цифрах

      95 Читати новину українською

      Доходы Президента Украины Петра Поршенко в 2018 году выросли в 8 раз .

      В начале месяца гарант задекларировал 1 миллион 353 тысячи 532 гривны процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.

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      По отчуждению ценных бумаг Министерство финансов выплатило Петру Порошенко еще 28,8 миллионов.


      Доходы Порошенко

      6 миллионов гривен составили дивиденды.


      Доходы Порошенко

      Получается, что в этом году Петр Порошенко собрал 126,7 миллионов гривен.

      Теги: Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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