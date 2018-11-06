07:51
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Кто в России владеет самой дорогой яхтой: ошеломляющие цифры

      100 Читати новину українською

      7 – столько самых дорогих яхт в мире оказались в собственности российских бизнесменов.

      До сих пор самой дорогой остается 156-метровая Dilbar Алишера Усманова, стоимость которой оценивается в 594 миллиона долларов.

      Читайте также: Зачем президентский фонд России отдал 55 миллионов для РПЦ – детали в цифрах

      В конце сентября Усманов успел распрощаться с судном Raya за 212 миллионов долларов.

      яхта

      Яхта Алишера Усманова

      Стоимость самая парусной яхты "А" оценивается в 431 миллион долларов. Сконструировали ее фирма Nobiskrug по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко. Максимальная скорость составляет 39 километров в час.

      Кроме этого, Мельниченко принадлежит еще одно роскошное судно – моторная яхта "А" за 212 миллионов долларов. Владельцу лондонского "Челси" Роману Абрамовичу принадлежит 160-метровая Eclipse за 376 миллионов долларов.

      яхти
      Яхты Романа Абрамовича

      263 миллиона долларов российский бизнесмен Олег Бурлаков потратил на возведение "Черной жемчужины" (Black Pearl). 106-метровой яхты, паруса которой работают как солнечные батареи.

      яхта
      Яхта Олега Бурлакова

      Ocean Victory за 217 миллионов долларов есть в собственности владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.

      Самая дешевая среди самых дорогих российских яхт – Quantum Blue. На ее возведение владелец сети "Магнит" Сергей Галицкий потратил 192 миллиона долларов.

      Теги: Деньги Новости России Бизнес
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сегодня , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      5 ноября , 22:34 Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 ноября , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      5 ноября , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      5 ноября , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Сколько украинцев готовы воевать за Родину в войне с Россией
       21 декабря 2016 , 06:47 2
      Во сколько Украине обходится содержание представительства Президента в Крыму
       10 мая 2016 , 08:27
      Успехи "непрезидентской" компании Roshen: неожиданные данные
       6 июня , 07:15
      Открыты состояния: сколько миллионеров официально зарегистрировано в Украине
       18 марта 2016 , 08:03
      Сколько стоит наружная политическая реклама кандидатов в президенты: впечатляющая сумма
       9 октября , 07:15
      Сколько законопроектов депутаты могут сдать на макулатуру
       26 октября , 07:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук