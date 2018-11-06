Кто в России владеет самой дорогой яхтой: ошеломляющие цифры

7 – столько самых дорогих яхт в мире оказались в собственности российских бизнесменов.

До сих пор самой дорогой остается 156-метровая Dilbar Алишера Усманова, стоимость которой оценивается в 594 миллиона долларов.

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В конце сентября Усманов успел распрощаться с судном Raya за 212 миллионов долларов.

Яхта Алишера Усманова

Стоимость самая парусной яхты "А" оценивается в 431 миллион долларов. Сконструировали ее фирма Nobiskrug по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко. Максимальная скорость составляет 39 километров в час.

Кроме этого, Мельниченко принадлежит еще одно роскошное судно – моторная яхта "А" за 212 миллионов долларов. Владельцу лондонского "Челси" Роману Абрамовичу принадлежит 160-метровая Eclipse за 376 миллионов долларов.



Яхты Романа Абрамовича

263 миллиона долларов российский бизнесмен Олег Бурлаков потратил на возведение "Черной жемчужины" (Black Pearl). 106-метровой яхты, паруса которой работают как солнечные батареи.



Яхта Олега Бурлакова

Ocean Victory за 217 миллионов долларов есть в собственности владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.

Самая дешевая среди самых дорогих российских яхт – Quantum Blue. На ее возведение владелец сети "Магнит" Сергей Галицкий потратил 192 миллиона долларов.