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      Зачем президентский фонд России отдал 55 миллионов для РПЦ – детали в цифрах

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      Влияние РПЦ на жизнь россиян трудно переоценить, как и силу ее православного прихода. По разным данным, от 50 до 80% которого ни разу не причащался, больше половины православных РФ никогда не были на церковной службе, а практически каждый третий не знает ни одной из десяти заповедей.

      Влияние РПЦ на жизнь россиян трудно переоценить, как и силу ее православного прихода. По разным данным, от 50 до 80% которого ни разу не причащался, больше половины православных РФ никогда не были на церковной службе, а практически каждый третий не знает ни одной из десяти заповедей, а только 42% верующих считают, что есть жизнь после смерти.

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      55,3 миллиона рублей или 24 миллиона в гривнах – на такую сумму получили "президентских грантов" организации, связанные с РПЦ.

      10 миллионов рублей (4 миллиона в гривнах) выиграла православная служба помощи бездомным "Милосердие". Якутская Епархия получила 2,5 миллиона на съемку трех документальных фильмов о храмах Якутии, 10-ти роликов о "Евангелие" и о "Пасхе".

      Якутська Єпархія отримала 2,5 мільйони на зйомку фільмів
      Якутская Епархия получила 2,5 миллиона на съемку фильмов

      Храм святых "новомучеников" в Смоленске выиграл больше 2 миллионов (2,2) на сближение с православными "беларуси".

      Храм святих
      Храм святых "новомучеников" в Смоленске получил более 2 миллионов

      В целом президентские гранты достались 47-ми организациям, аффилированных с РПЦ. Самый большой грант – в 112 миллионов рублей (48 миллионов гривен) достался проекту "Юрий Башмет – молодым дарованиям России".

      Президентські гранди отримали 47 організацій
      Президентские гранды получили 47 организаций

      Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

      Теги: Новости России РПЦ Деньги Религия
      Источник: 24 канал
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