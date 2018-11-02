Зачем президентский фонд России отдал 55 миллионов для РПЦ – детали в цифрах

Влияние РПЦ на жизнь россиян трудно переоценить, как и силу ее православного прихода. По разным данным, от 50 до 80% которого ни разу не причащался, больше половины православных РФ никогда не были на церковной службе, а практически каждый третий не знает ни одной из десяти заповедей.

Влияние РПЦ на жизнь россиян трудно переоценить, как и силу ее православного прихода. По разным данным, от 50 до 80% которого ни разу не причащался, больше половины православных РФ никогда не были на церковной службе, а практически каждый третий не знает ни одной из десяти заповедей, а только 42% верующих считают, что есть жизнь после смерти.

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55,3 миллиона рублей или 24 миллиона в гривнах – на такую сумму получили "президентских грантов" организации, связанные с РПЦ.

10 миллионов рублей (4 миллиона в гривнах) выиграла православная служба помощи бездомным "Милосердие". Якутская Епархия получила 2,5 миллиона на съемку трех документальных фильмов о храмах Якутии, 10-ти роликов о "Евангелие" и о "Пасхе".



Якутская Епархия получила 2,5 миллиона на съемку фильмов

Храм святых "новомучеников" в Смоленске выиграл больше 2 миллионов (2,2) на сближение с православными "беларуси".



Храм святых "новомучеников" в Смоленске получил более 2 миллионов

В целом президентские гранты достались 47-ми организациям, аффилированных с РПЦ. Самый большой грант – в 112 миллионов рублей (48 миллионов гривен) достался проекту "Юрий Башмет – молодым дарованиям России".



Президентские гранды получили 47 организаций

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