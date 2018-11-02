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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Навіщо президентський фонд Росії віддав 55 мільйонів для РПЦ – деталі в цифрах

      216 Читать новость на русском

      Вплив РПЦ на життя росіян переоцінити важко, як і силу її православної парафії. За різними даними, від 50 до 80% якої ні разу не причащалася, більше половини православних РФ ніколи не були на церковній службі, а практично кожен тертій не знає жодної із десяти заповідей.

      Вплив РПЦ на життя росіян переоцінити важко, як і силу її православної парафії. За різними даними, від 50 до 80% якої ні разу не причащалася, більше половини православних РФ ніколи не були на церковній службі, а практично кожен тертій не знає жодної із десяти заповідей, а лише 42% віруючих вважають, що є життя після смерті.

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      55,3 мільйони рублів або 24 мільйони у гривнях – на таку суму отримали "президентських грантів" організації, пов'язані із РПЦ.

      10 мільйонів рублів (4 мільйони у гривнях) виграла православна служба допомоги бездомним "Милосердя". Якустька Епархія отримала 2,5 мільйони на зйомку трьох документальних фільмів про храми Якутії, 10-ти роликів про "Евангеліє" і одного про "Пасху".

      Якутська Єпархія отримала 2,5 мільйони на зйомку фільмів
      Якутська Єпархія отримала 2,5 мільйони на зйомку фільмів

      Храм святих "новомучеників" в Смоленську виграв понад більше 2 мільйони (2,2) на зближення із православними "білорусі".

      Храм святих "новомучеників" в Смоленську отримав понад 2 мільйони
      Храм святих "новомучеників" в Смоленську отримав понад 2 мільйони

      Загалом президентські гранти дісталися 47-ми організаціям, афілійованих із РПЦ. Найбільший грант – у 112 мільйонів рублів (48 мільйонів гривень) дістався проекту "Юрій Башмет – молодим даруванням Росії".

      Президентські гранди отримали 47 організацій
      Президентські гранди отримали 47 організацій

      Повний випуск програми "Вєсті Кремля" – дивіться тут.

      Теги: Новини Росії Релігія Гроші РПЦ
      Джерело: 24 канал
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