Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 1.11 – Росія вирішила будувати в'язницю для терористів, щоправда, це швидше буде санаторій, адже хто головний терорист країни – Путін. Тож ймовірно, що Пу готується до близького майбутнього. В РФ перевірили тексти пісень, які можуть спровокувати суїцид серед молоді, потім заблокували Оксіміронівський "Последний Звонок", а тепер хочуть заборонити виступи реперів.

Також у випуску: Мединський на захисті Путіна. РПЦ отримала 55 мільйонів від президентського приходу. В Красноярську повернули традицію давити санкційку бульдозером.