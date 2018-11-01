Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 1.11 – Росія вирішила будувати в'язницю для терористів, щоправда, це швидше буде санаторій, адже хто головний терорист країни – Путін. Тож ймовірно, що Пу готується до близького майбутнього. В РФ перевірили тексти пісень, які можуть спровокувати суїцид серед молоді, потім заблокували Оксіміронівський "Последний Звонок", а тепер хочуть заборонити виступи реперів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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