Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 1.11 – Россия решила строить тюрьму для террористов, правда, это скорее будет санаторий, ведь кто главный террорист страны – Путин. Поэтому вероятно, что Пу готовится к близкому будущему. В РФ проверили тексты песен, которые могут спровоцировать суицид среди молодежи, затем заблокировали "Последний Звонок", а теперь хотят запретить выступления рэперов
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Источник: 24 канал
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