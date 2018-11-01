Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 1.11 – Россия решила строить тюрьму для террористов, правда, это скорее будет санаторий, ведь кто главный террорист страны – Путин. Поэтому вероятно, что Пу готовится к близкому будущему. В РФ проверили тексты песен, которые могут спровоцировать суицид среди молодежи, затем заблокировали "Последний Звонок", а теперь хотят запретить выступления рэперов

Также в выпуске: Мединский на защите Путина. РПЦ получила 55 миллионов от президентского прихода. В Красноярске вернули традицию давить санкционку бульдозером.