Хто у Росії володіє найдорожчою яхтою: приголомшливі цифри

7 – стільки найдорожчих яхт у світі виявилися у власності російських бізнесменів.

Досі найдорожчою залишається 156-метрова Dilbar Алішера Усманова, вартість якої оцінюють у 594 мільйони доларів.

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Наприкінці вересня Усманов встиг розпрощатися із судном Raya за 212 мільйонів доларів.



Яхта Алішера Усманова

Вартість найбільша парусної яхти "А" оцінюється у 431 мільйон доларів. Сконструювали її фірма Nobiskrug на замовлення російського мільярдера Андрія Мельниченка. Максимальна швидкість становить 39 кілометрів за годину.

Окрім цього, Мельниченку належить ще одне розкішне судно – моторна яхта "А" за 212 мільйонів доларів. Власнику лондонського "Челсі" Роману Абрамовичу належить 160-метрова Eclipse за 376 мільйонів доларів.



Яхти Романа Абрамовича

263 мільйони доларів російський бізнесмен Олег Бурлаков витратив на зведення "Чорної перлини" (Black Pearl). 106-метрової яхти, паруси якої працюють як сонячні батареї.



Яхта Олег Бурлакова

Ocean Victory за 217 мільйонів доларів є у власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова.

Найдешевша серед найдорожчих російських яхт – Quantum Blue. На її зведення власник мережі "Магніт" Сергій Галицький витратив 192 мільйони доларів.