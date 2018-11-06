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      Хто у Росії володіє найдорожчою яхтою: приголомшливі цифри

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      7 – стільки найдорожчих яхт у світі виявилися у власності російських бізнесменів.

      Досі найдорожчою залишається 156-метрова Dilbar Алішера Усманова, вартість якої оцінюють у 594 мільйони доларів.

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      Наприкінці вересня Усманов встиг розпрощатися із судном Raya за 212 мільйонів доларів.

      яхта
      Яхта Алішера Усманова

      Вартість найбільша парусної яхти "А" оцінюється у 431 мільйон доларів. Сконструювали її фірма Nobiskrug на замовлення російського мільярдера Андрія Мельниченка. Максимальна швидкість становить 39 кілометрів за годину.

      Окрім цього, Мельниченку належить ще одне розкішне судно – моторна яхта "А" за 212 мільйонів доларів. Власнику лондонського "Челсі" Роману Абрамовичу належить 160-метрова Eclipse за 376 мільйонів доларів.

      яхти
      Яхти Романа Абрамовича

      263 мільйони доларів російський бізнесмен Олег Бурлаков витратив на зведення "Чорної перлини" (Black Pearl). 106-метрової яхти, паруси якої працюють як сонячні батареї.

      яхта
      Яхта Олег Бурлакова

      Ocean Victory за 217 мільйонів доларів є у власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова.

      Найдешевша серед найдорожчих російських яхт – Quantum Blue. На її зведення власник мережі "Магніт" Сергій Галицький витратив 192 мільйони доларів. 

      Теги: Гроші Новини Росії Бізнес
      Джерело: 24 канал
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