На скільки зросли доходи Порошенка: деталі у цифрах

Доходи Президента України Петра Поршенка у 2018 році зросли у 8 разів .

На початку місяця гарант задекларував 1 мільйон 353 тисячі 532 гривні процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.

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За відчуження цінних паперів Міністерство фінансів виплатило Петру Порошенку ще 28,8 мільйонів.



Доходи Порошенка

6 мільйонів гривень склали дивіденди.



Доходи Порошенка

Виходить, що у цьому році Петро Порошенко назбирав 126,7 мільйонів ​​гривень.