На скільки зросли доходи Порошенка: деталі у цифрах
Доходи Президента України Петра Поршенка у 2018 році зросли у 8 разів .
На початку місяця гарант задекларував 1 мільйон 353 тисячі 532 гривні процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.
Читайте також: Хто у Росії володіє найдорожчою яхтою: приголомшливі цифри
За відчуження цінних паперів Міністерство фінансів виплатило Петру Порошенку ще 28,8 мільйонів.
Доходи Порошенка
6 мільйонів гривень склали дивіденди.
Доходи Порошенка
Виходить, що у цьому році Петро Порошенко назбирав 126,7 мільйонів гривень.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі