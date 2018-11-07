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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      На скільки зросли доходи Порошенка: деталі у цифрах

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      Доходи Президента України Петра Поршенка у 2018 році зросли у 8 разів .

      На початку місяця гарант задекларував 1 мільйон 353 тисячі 532 гривні процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.

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      За відчуження цінних паперів Міністерство фінансів виплатило Петру Порошенку ще 28,8 мільйонів.


      Доходи Порошенка

      6 мільйонів гривень склали дивіденди.


      Доходи Порошенка

      Виходить, що у цьому році Петро Порошенко назбирав 126,7 мільйонів ​​гривень.

      Теги: Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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