Сколько рекламы в СМИ заказывает Московский патриархат: детали в цифрах
Джинса – это скрытый пиар, который в медиа подают как обычную новость. Именно она может в полной мере стать лакмусовой бумажкой для рейтинга цинизма украинского политического общества.
Тотальное большинство заказных материалов в интернет-изданиях за июль пришлось на УПЦ Московского патриархата и партию "За жизнь".
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50% из них касались деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви.
42% джинсы было политической, 8% касалось коммерческих компаний.
Рейтинг среди политиков
Основные заказчики онлайн-джинсы среди политических персон и партий: "За жизнь" и Медведчук – 30%. Юля Тимошенко и Олег Ляшко – 7%, Борис Филатов и Анатолий Гриценко – 6%.