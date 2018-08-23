Сколько рекламы в СМИ заказывает Московский патриархат: детали в цифрах

Джинса – это скрытый пиар, который в медиа подают как обычную новость. Именно она может в полной мере стать лакмусовой бумажкой для рейтинга цинизма украинского политического общества.

Тотальное большинство заказных материалов в интернет-изданиях за июль пришлось на УПЦ Московского патриархата и партию "За жизнь".

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50% из них касались деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви.

42% джинсы было политической, 8% касалось коммерческих компаний.

Рейтинг среди политиков

Основные заказчики онлайн-джинсы среди политических персон и партий: "За жизнь" и Медведчук – 30%. Юля Тимошенко и Олег Ляшко – 7%, Борис Филатов и Анатолий Гриценко – 6%.