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Сколько российский стадион задолжал денег после Чемпионата мира по футболу-2018

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Стадион в Самаре – одно из мест проведения матчей в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 года. 28 августа его отключили от электроснабжения, а уже 1 сентября там должен пройти поединок шестого тура чемпионата между "Крыльями Советов" и "Анжи".

10 миллионов рублей, или более 4,1 в гривнах задолжали застройщики "Самар-Арены" местном "Самаренерго".

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Стадион, в котором помещается 44 тысячи 918 человек построили специально к чемпиоанту мира по футболу, потратив на строительство 18 миллиардов 917 миллионов рублей.

На арене прошли четыре матча группового этапа и два поединка плей-офф. "Самар-Арена", стала единственным стадионом, на котором подопечные Станислава Черчесова в основоное время потерпели поражение на Чемпионате Мира.

Чемпіонат світу Росія футбол
Стадион отдали российскому клубу

После окончания мундиаля стадион передали на баланс футбольного клуба "Крылья Советов".

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 канал
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