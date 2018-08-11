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Сколько стоит одежда и канцтовары для первоклассника: неожиданные цифры

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Подготовка к школьному учебному году продолжается, ведь до 1 сентября остается три недели. По сравнению с 2017 годом в этом году собрать первоклассника дороже почти на 15%. Если в прошлом году все необходимое для ребенка в первый класс стоило почти 3 тысячи гривен, то в этом году значительно больше.

Список канцтоваров для ребенка в первый класс состоит почти из сорока пунктов. В перечне есть пенал, карандаш, линейка, ластик, наборы для творчества и тетради. В магазине за это придется отдать почти 600 гривен, на рынке – немного меньше.

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"Мы посчитали, что весь комплект для первого класса, если по минимальным ценам, обойдется в 485 гривен 50 копеек", – отметил продавец Виктор Белоус.

Продавцы советуют выбирать украинского производителя, а не китайского. Качество сразу заметно, а пеналы лучше покупать без наполнения.

Наполненный пенал будет стоить так же, как и не наполненный, но качество пенала и карандашей, и фломастеров и кисточек будет гораздо хуже. Стоит покупать не наполненные пеналы, а наполнять тем, что хотят родители, более качественными товарами,
– объяснила продавщица Марина Белоус.

Детские рюкзаки, что на рынке, что в магазине по одинаковой цене. И прежде, чем покупать, стоит основательно ознакомиться с ассортиментом. Если более скромные рисунки, меньше карманов, то портфель дешевле, больше изысков – цена выше.

Цены начиная от 360 до 1250 гривен, если брать 1-3 классы, это ранцы, которые имеют ортопедические спинки, хорошие лямочки, они равномерно распределяют вес, чтобы не искривлялась спина,
– заявила сотрудница магазина Татьяна Белоусова.

Из-за популярности торговых центров на рынках теперь значительно меньше выбор школьной формы.

"Блузка, например, до 300 гривен, рубашка – до 350 гривен, спортивные костюмы – от 450 до 600 гривен, сарафаны стоят до 500 гривен, 420-450 гривен, юбочки тоже – 380-450 гривен. Цены очень доступные", – сказала продавец рынка Мария Душка.

Самая дешевая школьная форма для девочек в магазине ориентировочно обойдется в 1500 гривен, собрать парня будет дешевле – 1100 гривен.

Поэтому, в общем, чтобы купить самое необходимое для своего первоклашки, родителям придется выложить минимум 4000 гривен.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Деньги Образование
Источник: 24 канал
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