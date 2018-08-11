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Скільки коштує одяг та канцтовари для першокласника: неочікувані цифри

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Підготовка до шкільного навчального року триває, адже до 1 вересня залишається три тижні. У порівнянні з 2017 роком цьогоріч зібрати першокласника дорожче майже на 15%. Якщо у минулого року все необхідне для дитини в перший клас коштувало майже 3 тисячі гривень, то цього року значно більше.

Список канцтоварів для дитини у перший клас складається майже із сорока пунктів. У переліку є пенал, олівець, лінійка, гумка, набори для творчості та зошити. У магазині за це доведеться віддати мало не 600 гривень, на ринку – трохи менше.

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"Ми порахували, що весь комплект для першого класу, якщо за мінімальними цінами, обійдеться у 485 гривень 50 копійок", – зазначив продавець Віктор Білоус.

Продавці радять обирати українського виробника, а не китайського. Якість одразу є помітною, а пенали краще купувати без наповнення.

Наповнений пенал буде коштувати так само, як і не наповнений, але якість пеналу і олівців, і фломастерів, і пензликів буде набагато гірша. Варто купувати не наповнені пенали, а наповнювати тим, що хочуть батьки, більш якісними товарами,
– пояснила продавщиця Марина Білоус.

Дитячі рюкзаки, що на ринку, що у магазині за однаковою ціною. І перш, ніж купувати, варто ґрунтовно ознайомитись із асортиментом. Якщо скромніші малюнки, менше кишень, то портфель дешевший, більше витребеньок – ціна вища.

Ціни починаючи від 360 до 1250 гривень, якщо брати 1-3 класи, це ранці, які мають ортопедичні спинки, хороші лямочки, вони рівномірно розприділяють вагу, аби не викривлювалась спина,
– заявила працівниця магазину Тетяна Бєлоусова.

Через популярність торгових центрів на ринках тепер значно менший вибір шкільної форми. 

"Блузка, наприклад, до 300 гривень, сорочка – до 350 гривень, спортивні костюми – від 450 до 600 гривень, сарафани коштують до 500 гривень, 420-450 гривень, спіднички теж – 380-450 гривень. Ціни дуже доступні", – сказала продавчиня ринку Марія Душка.

Найдешевша шкільна форма для дівчаток у магазині орієнтовно обійдеться у 1500 гривень, зібрати хлопця буде дешевше – 1100 гривень.

Тож, загалом, аби купити найнеобхідніше для свого першачка, батькам доведеться викласти щонайменше 4000 гривень.

Теги: Новини України Освіта Гроші Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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