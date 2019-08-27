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      Сколько строят в Украине и где больше всего: тенденция поражает

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      Строительная отрасль в Украине
      Строительная отрасль в Украине / virakran.com

      За 7 месяцев 2019 года строительная отрасль в Украине выросла почти на четверть. Такую статистику озвучил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

      В период с января по июль 2019 года украинские предприятия произвели строительной продукции на сумму 82 миллиона гривен – это на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Где в Украине строят больше всего? Среди областей, которые являются лидерами в этой сфере Днепропетровская, Одесская, Харьковская области и город Киев.

      К примеру, в Днепропетровской области с начала года выполнено строительных работ на почти 10 миллиардов гривен, в Одесской этот показатель составляет 7,8 млрд грн, а в одном только Киеве – более 19 млрд грн.

      Госстат отчитывается, что по итогам января-июля 2019 года индекс строительной продукции вырос до 121,8% по сравнению с данными 2018. Индекс строительства инженерных сооружений составил 125,7%, жилых зданий – 102,3%, нежилых – 135,4%.

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      будівництво житлове будівництво ЖКГ

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Минрегион Строительство
      Источник: 24 канал
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