Скільки будують в Україні і де найбільше: тенденція вражає

За 7 місяців 2019 року будівельна галузь в Україні зросла майже на чверть. Таку статистику озвучив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

У період з січня до липня 2019 українські підприємства виробили будівельної продукції на суму 82 мільйони гривень – це на 21,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, інформує прес-служба відомства.

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Де в Україні будують найбільше? Серед областей, які є лідерами у цій сфері: Дніпропетровська, Одеська, Харківська області та місто Київ.

До прикладу, у Дніпропетровській області від початку року виконано будівельних робіт на майже 10 мільярдів гривень, в Одеській цей показник становить 7,8 млрд грн, а в самому лише Києві – понад 19 млрд грн.

Держстат звітує, що за підсумками січня-липня 2019 індекс будівельної продукції зріс до 121,8% у порівнянні з даними 2018. Індекс будівництва інженерних споруд становив 125,7%, житлових будівель – 102,3%, нежитлових — 135,4%.

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