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      Скільки будують в Україні і де найбільше: тенденція вражає

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      Будівельна галузь в Україні
      Будівельна галузь в Україні / virakran.com

      За 7 місяців 2019 року будівельна галузь в Україні зросла майже на чверть. Таку статистику озвучив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

      У період з січня до липня 2019 українські підприємства виробили будівельної продукції на суму 82 мільйони гривень – це на 21,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, інформує прес-служба відомства.

      Читайте до теми: Будматеріали дорожчають: як це позначиться на цінах на квартири

      Де в Україні будують найбільше? Серед областей, які є лідерами у цій сфері: Дніпропетровська, Одеська, Харківська області та місто Київ.

      До прикладу, у Дніпропетровській області від початку року виконано будівельних робіт на майже 10 мільярдів гривень, в Одеській цей показник становить 7,8 млрд грн, а в самому лише Києві – понад 19 млрд грн.

      Держстат звітує, що за підсумками січня-липня 2019 індекс будівельної продукції зріс до 121,8% у порівнянні з даними 2018. Індекс будівництва інженерних споруд становив 125,7%, житлових будівель – 102,3%, нежитлових — 135,4%.

      Дізнайтесь більше: Як змінились ціни на квартири у Києві від початку року: інфографіка

      Підсумки житлового будівництва в Україні: інфографіка 24 каналу

      будівництво житлове будівництво ЖКГ

      Дослідження свідчать, що українські заробітчани, які роблять значний вклад в економіку України, найчастіше зароблене за кордоном вкладають у нерухомість вдома.

      Актуально! Українці масово скуповують нерухомість у Польщі: промовисті цифри

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Мінрегіон Будівництво
      Джерело: 24 канал
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