Сколько студентов покинули колледж в Керчи после массового убийства: известны цифры

После смертельной стрельбы и взрывов в керченском колледже 22 семьи решили не возвращать своих детей на обучение. Теперь они будут учиться в других учебных заведениях.

Об этом сообщил так называемый российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет издание "Крым.Реалии".

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Так, Аксенов отметил, что "никто никого заставлять не будет".

Двадцать две семьи захотели перевестись в другие учреждения,

– сказал он.

Однако, по словам Аксенова, требованиям безопасности не соответствуют около 80% учреждений оккупированного Крыма, где находятся дети, в том числе – школы и детсады.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

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