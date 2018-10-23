Скільки студентів покинули коледж у Керчі після масового вбивства: відомі цифри

Після смертельної стрілянини та вибухів у керченському коледжі 22 родини вирішили не повертати своїх дітей на навчання. Тепер вони навчатимуться в інших навчальних закладах.

Про це повідомив так званий російський голова окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише видання "Крим.Реалії".

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Так, Аксьонов зазначив, що "ніхто нікого примушувати не буде".

Двадцять дві сім'ї захотіли перевестися в інші установи,

– сказав він.

Однак, за словами Аксьонова, вимогам безпеки не відповідають близько 80% установ окупованого Криму, де перебувають діти, у тому числі – школи та дитсадки.

Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках.

Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі