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      Скільки студентів покинули коледж у Керчі після масового вбивства: відомі цифри

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      До сумнозвісного коледжу в Керчі своїх дітей не повернуть 22 родини
      До сумнозвісного коледжу в Керчі своїх дітей не повернуть 22 родини / Фото з відкритих джерел

      Після смертельної стрілянини та вибухів у керченському коледжі 22 родини вирішили не повертати своїх дітей на навчання. Тепер вони навчатимуться в інших навчальних закладах.

      Про це повідомив так званий російський голова окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише видання "Крим.Реалії".

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      Так, Аксьонов зазначив, що "ніхто нікого примушувати не буде". 

      Двадцять дві сім'ї захотіли перевестися в інші установи,
      – сказав він.

      Однак, за словами Аксьонова, вимогам безпеки не відповідають близько 80% установ окупованого Криму, де перебувають діти, у тому числі – школи та дитсадки.

      Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках. 

      Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

      ВИБУХИ ТА РОЗСТРІЛ ЛЮДЕЙ У КОЛЕДЖІ В КЕРЧІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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