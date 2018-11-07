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      Сколько тратят украинцы ежемесячно на еду: впечатляющие цифры

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      Сколько тратят украинцы ежемесячно на еду
      Сколько тратят украинцы ежемесячно на еду / Фото из открытых источников

      Среднестатистический украинец тратит на продукты 3086 гривен в месяц.

      Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

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      На мясо и рыбу украинцы тратят 500 гривен, молочные продукты – 300 гривен, на овощи – 175 гривен, по 153 гривен – на хлеб и кондитерские изделия.

      На фрукты, сахар и яйца украинцы тратят меньше чем 100 гривен.

      К слову, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривен, то есть украинцы тратят на еду почти всю "минималку".

      Напомним, 11 октября в Нацбанке объяснили рост цен. В ведомстве отметили, что инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках.

      Что такое инфляция? Инфляция – рост общего уровня цен. В реальной жизни изображается как снижение покупательной способности денег – на те же 100 гривен можно купить меньше товаров и услуг. Инфляция бывает: нормальнаядо 5% за год; умеренная до 10% за год; галопирующая более 10% за год; Гиперинфляция более 50% за месяц. Также она может быть открытая – которую не сдерживают, или подавленная (латентная) – когда государство контролирует цены.

      Теги: Новости Украины статистика Деньги
      Источник: 24 Канал
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