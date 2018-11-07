Скільки витрачають українці щомісяця на їжу: вражаючі цифри

Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 гривень у місяць.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

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На м'ясо та рибу українці витрачають 500 гривень, молочні продукти – 300 гривень, на овочі – 175 гривень, по 153 гривень – на хліб та кондитерські вироби.

На фрукти, цукор і яйця українці витрачають менше ніж 100 гривень.

До слова, нині мінімальна зарплата в Україні становить 3723 гривень, тобто українці витрачають на їжу майже всю "мінімалку".

Нагадаємо, 11 жовтня в Нацбанку пояснили зростання цін. У відомстві зазначили, що інфляційний тиск залишається високим попри послаблення продовольчої інфляції. Високі темпи зростання цін підтримуються стійким внутрішнім попитом, швидким зростанням заробітних плат та різким подорожчанням нафти на світових ринках.

Що таке інфляція?Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті зображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг. Інфляція буває: нормальна – до 5% за рік; помірна – до 10% за рік; галопуюча – понад 10% за рік; гіперінфляція – понад 50% за місяць. Також вона може бути відкрита – яку не стримують, або подавлена (латентна) – коли держава контролює ціни.