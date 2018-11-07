15:24
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Скільки витрачають українці щомісяця на їжу: вражаючі цифри

      644 Читать новость на русском
      Скільки витрачають українці щомісяця на їжу
      Скільки витрачають українці щомісяця на їжу / Фото з відкритих джерел

      Середньостатистичний українець витрачає на продукти 3086 гривень у місяць.

      Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

      Читайте також: Яку їжу небезпечно купувати на вулиці: перелік

      На м'ясо та рибу українці витрачають 500 гривень, молочні продукти – 300 гривень, на овочі – 175 гривень, по 153 гривень – на хліб та кондитерські вироби. 

      На фрукти, цукор і яйця українці витрачають менше ніж  100 гривень. 

      До слова, нині мінімальна зарплата в Україні становить 3723 гривень, тобто українці витрачають на їжу майже всю "мінімалку". 

      Нагадаємо, 11 жовтня в Нацбанку пояснили зростання цін. У відомстві зазначили, що інфляційний тиск залишається високим попри послаблення продовольчої інфляції. Високі темпи зростання цін підтримуються стійким внутрішнім попитом, швидким зростанням заробітних плат та різким подорожчанням нафти на світових ринках.

      Що таке інфляція?Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті зображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг. Інфляція буває: нормальна – до 5% за рік; помірна – до 10% за рік; галопуюча – понад 10% за рік; гіперінфляція – понад 50% за місяць. Також вона може бути відкрита – яку не стримують, або подавлена (латентна) – коли держава контролює ціни.

      Теги: Новини України статистика Гроші
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      сьогодні , 15:15 Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      Борис Немировський
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сьогодні , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      сьогодні , 14:57 Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      Яніна Ткачук 221540
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сьогодні , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук