Сколько украинцев эвакуировали из эпицентра вспышки коронавируса: данные Криклия

170 украинцев эвакуировали из стран, охваченных вспышкой коронавируса Covid-19. По состоянию на 16 марта больше всего граждан вернулись из Италии и Китая.

О количестве украинцев, эвакуированных из стран, охваченных коронавирусом, рассказал в своем телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Со времени старта эвакуации из-за распространения Covid-19 Италию покинули 123 украинцев, прибывших спецрейсом 15 марта.

Из Китая 20 февраля вернули 45 украинских граждан. Также двое граждан Украины прибыли 12 марта с закрытого ранее на карантин круизного лайнера Grand Princess.

К слову, сейчас в отеле в Шарм-эль-Шейхе находятся 730 украинцев, которых через случаи коронавирус поместили на 14-дневный карантин. Чтобы выяснить обстоятельства, в Египет отправился украинский консул.

Коронавирус и закрытие границ:

С 16 марта Украина запретила въезд для иностранцев. Запрет не касается тех иностранных граждан, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.

С 17 марта Украина прекращает пассажирское авиасообщение.

Остановлено железнодорожное сообщение с Польшей, а также Россией и Беларусью.

Консульские заграничные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.

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Covid-19 в цифрах / Инфографика 24 канала